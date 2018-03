Wohliges Kribbeln im Kopf : Internet-Trend ASMR jetzt auch im Spa

Sanfte Alltagsgeräusche und Flüsterstimmen sollen für Entspannung sorgen. Dazu kann man jetzt in New York in die «Whisperlodge» gehen.

16. März 2018, 04:46 Uhr

Ein sanftes Flüstern, das Streicheln einer Bürste und ein angenehmes Kribbeln im Hinterkopf: ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) war dank Blogs und YouTube-Kanälen vor allem ein Internet-Phänomen.

Die Methode, mit sanften Lauten wie Rascheln oder leisem Klopfen das Gehirn zu entspannen, wird nun auch in einem Spa in New York angeboten. Die «Whisperlodge» (Flüster-Lodge) spricht von einem persönlichen ASMR-Erlebnis, heißt es auf der Website.

Mitarbeiter rufen demnach mit Alltagsgegenständen ein Prickeln («tingles») im Gehirn hervor. Eindeutige Antworten darauf, warum so viele Menschen auf die minimalistischen Reize anspringen, haben Neurologen, Psychologen und Schlaf-Forscher noch nicht.