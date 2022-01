Pandemie : In Österreich endet Lockdown für Ungeimpfte

Ein Experten-Gremium erachte diese Maßnahme als nicht mehr sinnvoll, erklärt Kanzler Nehammer. Die Corona-Zahlen steigen indes weiter - die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bereits bei über 2000.

Nach mehr als zwei Monaten endet in Österreich am kommenden Montag formal der Lockdown für Ungeimpfte. Das kündigte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) an. Ein von der Regierung eingerichtetes Experten-Gremium erachte diese Maßnahme als nicht mehr sinnvoll. Trotz der hohen Infektionszahlen in der aktuellen Corona-Welle drohe keine Überlastung der Intensivkapa...

