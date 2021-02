Anzeige: IKK – Die Innovationskasse : Im Hamsterrad der Perfektion: Body-Positivity allein hilft nicht

Drei Fakten zum Thema Körperwahrnehmung: Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) fühlte sich 2019 durch vorherrschende Vorstellungen darüber, was angeblich schön ist, unter Druck gesetzt (Quelle: YouGrov-Umfrage)

Rund 86,8 Prozent der Patienten in der Schönheitschirugie waren 2019 Frauen (Befragung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Quelle: Statista)

Brustvergrößerung (12,7 Prozent) war 2020 die beliebteste Schönheitsoperation in Deutschland, Augenlidkorrektur und Fettabsaugung stehen auf Platz zwei und drei (Quelle: Statista)