Prozess : „Im Chaos versunken“: Corona-Testcenter-Betreiber gesteht

Knapp sechs Monate läuft der Prozess um einen früheren Corona-Testcenter-Betreiber schon. Lange schwieg er. Nun gibt es eine Wendung.

Im Prozess um millionenschweren Abrechnungsbetrug hat ein einstiger Corona-Testcenter-Betreiber aus Bochum nach sechs Monaten ein Geständnis abgelegt. „Ich war im Chaos versunken“, hieß es in einer am Dienstag von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung am Bochumer Landgericht. Es sei richtig, dass er mit seiner Firma „Medican“ zu viele Corona-Schnellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.