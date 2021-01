„Flerkorn“ : Ikea stoppt Verkauf von Mehrkorn-Knäckebrot

Das Mehrkorn-Knäckebrot von Ikea wird EU-weit aus dem Sortiment genommen. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit einem Pestizid, worüber schwedische Medien zuvor berichtet hatten.

Hofheim | Ikea hat den Verkauf eines Mehrkorn-Knäckebrots in Deutschland und der Welt eingestellt. Man habe sich Ende Dezember entschlossen, den Verkauf des Knäckebrots „Flerkorn“ in der 250-Gramm-Packung in allen Ikea-Märkten weltweit zu stoppen, teilte eine Spr...

