Politik : Höchstwert bei Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf fast 1124

Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Nordosten ist am Dienstag auf 4223 geklettert und damit auf einen neuen Höchstwert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner von 1123,7. Vor einer Woche hatte sie 905,8 betragen. Für ganz Deutschland gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag eine Inzidenz von 1206,2 an, was ebenfalls einen neuen Höchstwert bedeutet.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden dem Lagus zufolge am Dienstag wie am Vortag unverändert 280 Corona-Patienten behandelt; die Zahl der Covid-Kranken auf einer Intensivstation sank demnach seit Montag um 4 auf 67. Zudem wurden 6 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, so dass die Gesamtzahl auf 1649 stieg. Die...

