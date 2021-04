Griechisch-türkisch : Halloumi-Käse aus Zypern künftig in der EU geschützt

Halloumi-Käse ist besonders an Grillabenden als vegetarische Alternative beliebt: Die Spezialität aus Zypern wird in Zukunft in der EU als regionales Produkt geschützt - egal, ob sie aus dem türkischen oder griechischen Landesteil kommt.

Brussel | Halloumi-Käse aus beiden Landesteilen Zyperns ist in der EU künftig besonders geschützt. Nach jahrelanger Vorarbeit hat die EU-Kommission den auf der Mittelmeerinsel produzierten Halloumi (Griechisch) beziehungsweise Hellim (Türkisch) als „geschützte Ursprungsbezeichnung“ eingetragen. Somit gelten bestimmte Qualitätsansprüche. Das Produkt muss nach...

