Politik : Gute Resonanz auf Impfangebot in Schweriner Apotheke

Seit Dienstag dürfen auch Apotheker Corona-Schutzimpfungen verabreichen. Das wird von Ärzten zum Teil mit Argwohn betrachtet. Doch das niederschwellige Angebot erreicht auch Menschen, die sich bislang nicht impfen ließen.

Die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung in Apotheken trifft auf mehr Resonanz als erwartet. „Wir haben eine rege Nachfrage. Die Menschen, die sich bei uns anmelden, sehen das Angebot als Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert die Spritze geben zu lassen“, sagte am Mittwoch Marco Bubnick, der als einer der ersten Apotheker in Mecklenburg-Vorpommer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.