Von der veganen Nische in den Mainstream : Gesund doch ökologisch problematisch: Trend-Food Avocado

Aktuell findet man Avocado überall - auf Toast, in der Buddha Bowl oder im Smoothie. Bis sie in Deutschland auf den Teller kommt, hat sie einen weiten Weg hinter sich und hinterlässt einen problematischen CO2-Abdruck.

von Karen Bartel

17. September 2018, 04:33 Uhr

Es ist so eine Sache mit der Avocado: Erst wartet man, dass sie endlich reif wird, dann gibt es ein kurzes Zeitfenster, in dem sie verzehrfertig ist, bis sie sich schließlich gänzlich verabschiedet und pampig wird, weil man sie nicht rechtzeitig gegessen hat. Dennoch ist die exotische Baumfrucht, die ganz genau genommen eine Beere ist, beliebter denn je. Kam sie in die deutschen Küchen durch den Raw-Cooking-Trend und die vegetarische bzw. vegane Szene, so hat sie mittlerweile auch die breite Masse erreicht. Punkten kann die Avocado mit ungesättigte Fettsäuren, hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen.

Dann ist eine Avocado reif Reife Exemplare geben auf Fingerdruck leicht nach. Auch die dunklere Schalenfarbe ist ein Indiz. Wer sich dennoch nicht ganz sicher ist, kann einen weiteren Test machen: Einfach den knubbeligen Rest den Stils auf der Spitze der Avocado versuchen zu entfernen. Geht dies ganz leicht ohne zu pulen, ist sie reif. Wenn man sich dann das darunterliegende Fruchtfleisch anschaut, gibt dessen Farbe einen weiteren Hinweis. Leuchtet es hinter der Öffnung gelblich-grün, dann ist die Avocado reif, bei einer bräunlichen Färbung ist sie bereits überreif. Soll die grüne Frucht schneller reifen, legt man sie einfach mit einem Apfel zusammen, dessen Ethylen den Reifeprozess beschleunigt.

Der lange Weg der Avocado

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Import von Avocados in Deutschland verdreifacht. Waren es 2008 noch etwa 20.000 Tonnen Avocados, so stieg die Importmenge 2017 laut dem Statistischen Bundesamt auf rund 71.000 Tonnen. Denn die Frucht wächst nicht im heimischen Garten. Aus der EU, beispielsweise Spanien oder den Niederlanden, stammen rund 20.000 Tonnen, doch der größte Teil stammt von weiter weg: Rund 50.000 Tonnen werden aus Drittländern, wie Peru, Chile, Israel und Südafrika, importiert. Ein weiter Weg für so eine kleine Frucht. Diese langen Transportwege der aufwendig einzeln gepolstert verpackten Avocados in Kühlboxen hinterlassen einen problematischen C0 2 - Abdruck und somit eine kritische Ökobilanz.

Punkteabzug in der Ökobilanz

Durch die hohe Anfrage aus dem Ausland ergeben sich bedenkliche ökologische Folgen für die Anbauländer in Mittel- und Südamerika. Denn dies bedeutet, dass größere Anbauflächen benötigt werden. Diese gehen dann auf Kosten von Wäldern, die dafür gerodet werden. Es muss viel Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden und vor allem ist die Avocado eine sehr durstige Frucht: Für ein Kilogramm Avocados – also etwa zweieinhalb Früchte – sind etwa 1.000 Liter Wasser notwendig. Das führt wiederrum in manchen Anbaugebieten, wie Chile, zu einem Wassermangel der gesamten Region. Die Bio-Avocado ist da leider auch keine Ausnahme. Im Vergleich: Ein Kilogramm Tomaten braucht nur knapp 200 Liter Wasser.

Diese Fakten machen die Importware Avocado zu einem Luxusgut, dessen Verzehr auf Kosten der Umwelt geht. Es ist eine Delikatesse, die man sich wie so viele andere Genussmittel allenfalls gelegentlich gönnen, bewusst genießen und keinenfalls für eine Haar- oder Gesichtsmaske verschwenden sollte.

(mit Material von Bundeszentrum für Ernährung)