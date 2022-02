Politik : Geimpft und getestet zum Karneval: „Brauchtumszone“ Köln

In Köln sollen nur geimpfte Narren mit einem zusätzlichen negativen Test oder einer Booster-Impfung Karneval feiern dürfen. Das gesamte Stadtgebiet soll zur „Brauchtumszone“ erklärt werden, sagte Stadtdirektorin Andrea Blome am Mittwoch. Dadurch gilt an den Karnevalstagen in ganz Köln die 2G-plus-Regel.

„Karneval in Köln ist ein dezentrales Fest“, sagte Blome. Daher sei es gar nicht möglich, die erhöhten Schutzmaßnahmen nur auf wenige Orte zu beschränken. Das bedeute ausdrücklich nicht, dass die ganze Stadt als Partyzone ausgewiesen werde. Die Einhaltung der Regeln solle stichprobenartig kontrolliert werden. Für „Anwohnende, Geschäftsleute, Mitarbeite...

