Anzeige : Ganz ohne Wartezeit: Hier kommt die Krankenkasse zum Kunden statt andersherum

Die Betriebskrankenkasse Novitas BKK bietet ab dem 1. September einen bislang einzigartigen Service für die Menschen aus dem Kreis Steinburg an:individuelle Hausbesuche.

von Julia Gohde

06. September 2018, 18:12 Uhr

Kreis Steinburg | Wer zuletzt im Itzehoer Kino die Werbung auf großer Leinwand aufmerksam verfolgt hat, weiß es schon. Die Betriebskrankenkasse Novitas BKK hat sich etwas Besonderes für ihre Kunden - und potenziellen Neukunden - überlegt: Ab sofort bietet sie Hausbesuche an. Das bedeutet, dass die Versicherungsnehmer nicht wie bisher persönlich in die Geschäftsstelle in der Beethovenstraße 7 in Itzehoe kommen müssen, sondern dass die Berater der Novitas BKK zu ihnen nach Hause kommen. Zum Beispiel, um eine Krankmeldung abzuholen, sich beim Ausfüllen von Reha-Anträgen helfen zu lassen oder um eine Beratung zu Leistungen wie Mutterschaftsgeld und Familienversicherung zu bekommen.

Die Motivation: Den Alltag erleichtern

„Das ist ein Service, den andere Krankenkassen nicht bieten“, kommentiert Julian van Delen, Pressereferent der Novitas BKK, diese bislang einzigartige Dienstleistung - und erklärt, warum die Betriebskrankenkasse diesen neuen Weg geht: „Die Novitas BKK steht für Fürsorglichkeit, das ist unser Leitgedanke. Wir möchten unseren Kunden mit diesem Service den Alltag erleichtern und ihnen zur Seite stehen, wenn sie Unterstützung brauchen“, erklärt van Delen.

Unter dem Motto #WIRZUDIR machen sich ab dem 1. September 2018 also die Berater der Novitas BKK in Elektro-Autos auf den Weg quer durch den Kreis Steinburg. In Itzehoe und der Region werden die quietschgrünen Mobile der Betriebskrankenkasse unterwegs sein. Wie dieser Service aussehen kann, erklärt die Novitas BKK in einem Video:

Die Idee zu dieser Initiative entstand in der Führungsebene der Novitas BKK. „Für uns ist das ein Herzensprojekt, für die Menschen aus der Region. Im Kreis Steinburg kennt man sich. Als wir unsere Mitarbeiter gefragt haben, ob und wer diese Hausbesuche abstatten möchte, hoben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sofort die Hand. Mit so einem riesigen Zuspruch haben wir nicht gerechnet“, erinnert sich van Delen und betont: Es sei natürlich keine Pflicht für das Team, mit dem E-Auto zu den Kunden zu fahren. Ausschließlich die Kollegen, die für Hausbesuche unterwegs sein wollen, sind dies auch, und zwar freiwillig und aus eigener Überzeugung heraus.

Novitas BKK

„Gesundheit beruht auf Vertrauen. Wir möchten für unsere Kunden und die Menschen aus dem Kreis da sein. Und um einen Gedanken direkt vorweg zu nehmen, den manche vielleicht hegen: Es klingeln ausschließlich unsere Berater an den Haustüren, zu denen sie eingeladen wurden. Ominöse Versicherungsvertreter, die Menschen Verträge und Versicherungen andrehen wollen, gibt es bei uns nicht“, beruhigt van Delen schmunzelnd. Und natürlich wird auch weiterhin wie gewohnt persönlich in der Itzehoer Geschäftsstelle beraten.

Auf einen Blick: So kann man einen Termin vereinbaren