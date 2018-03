Gesunder Genuss : Fünf Tipps für eine kalorienarme und trotzdem schmackhafte Ernährung

Sich gesund ernähren, sein Gewicht halten oder ein paar unliebsame Pfunde loswerden: Wer Lebensmittel klug auswählt und mit Fett und Zucker sinnvoll umgeht, tut schon einiges für den gesunden Genuss.

von shz.de

25. März 2018, 05:17 Uhr

Leichte Alternativen wählen:

Statt mit Sahne lassen sich Suppen, Saucen, Desserts auch mit Frischkäse, Kuhmilch, Joghurt, Quark, Kokosmilch oder Kondensmilch zubereiten. Diese Zutaten sind wesentlich fettärmer und sorgen genauso gut für ein mildes Aroma und eine cremige Konsistenz.

Fettlos braten:

Mit einer Zubereitung in modernen Kochsystemen wie etwa den Töpfen und Pfannen von AMC kann beim Anbraten von Fleisch sogar ganz auf die Zugabe von Fett und Öl verzichtet werden - dennoch hängt nichts in der Pfanne oder im Topf an. Ein spezieller Edelstahldeckel bildet dabei mit der Pfanne einen geschlossenen Kreislauf, in dem die Eigenfeuchtigkeit des Garguts hochsteigt, sich am Deckel abkühlt, zurücktropft und erneut erhitzt wird. Das Fleisch kann zusammen mit anderen Zutaten in seinem eigenen Saft brutzeln und behält seinen Eigengeschmack.

Fertiggerichte meiden:

Fertiggerichte haben meist einen hohen Salz- Fett- und Zuckergehalt. Außerdem werden Zusatzstoffe, Aromen und Geschmacksverstärker hinzugefügt. Besser ist es, Mahlzeiten aus frischen Zutaten selbst herzustellen. Wer sehr häufig Fertigkost verzehrt, dem kann zudem der natürliche Geschmackssinn verloren gehen.

Gemüse zum Sattessen:

In einem Punkt sind sich alle Ernährungswissenschaftler einig - zu einer gesunden Ernährung gehört viel Gemüse. Fast alle Sorten haben eine sehr niedrige Energiedichte, also wenige Kilokalorien pro Gramm Gewicht. Zwei Kilogramm Karotten haben etwa einen so hohen Energiegehalt wie eine Tafel Milchschokolade. Gleichzeitig macht Gemüse durch seinen hohen Wassergehalt satt - und liefert eine Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Vor allem dann, wenn es schonend zubereitet wird, wie etwa mit einem Dampfgardeckel wie dem "EasyQuick". Damit lässt sich Gemüse ohne Zugabe von Wasser im optimalen Temperaturbereich von 97 bis 99 Grad Celsius garen.

Langsam genießen:

Wer sein Essen verschlingt, isst oft über seinen Hunger hinaus. Da sich unser Sättigungsgefühl nach etwa 20 Minuten bemerkbar macht, essen wir automatisch weniger, wenn wir jeden Bissen länger und bewusst kauen.