Selbstversuch : Frühstücken wie in Asien

Dieter Schulz, Chefreporter beim sh:z, löffelte die Suppe auch aus, die er sich selbst zubereitet hatte.

von Dieter Schulz

05. März 2019, 00:01 Uhr

Brötchen, Rührei, Lachs und ab und zu ein Paar Weißwürste, dazu einen Milchkaffee aus frisch gemahlenen Bohnen zubereitet – ich gebe zu: Das Sonntagsfrühstück ist mir heilig. Gern auch schon am Sonnabend, mit viel Zeit für ein gutes Gespräch, Zeitungslesen – eben der perfekte Start in den Kurzurlaub, genannt Wochenende.

Doch mit Blick auf das große sportliche Ziel in diesem Jahr – ein Start am 4. August beim Ostseeman in Glücksburg über die Langdistanz – ist jetzt Schluss mit dem Sonntags-Schlemmen: Fitness beginnt ab sofort am Frühstückstisch. Aber nicht mit Müsli, Protein-Shakes & Co. – nein, von den Asiaten lernen, heißt siegen lernen. Also gibt es künftig mit thailändischer Reissuppe einen Energiespender für den ganzen Tag.

Das Geheimnis des vitaminreichen Essens

Die Vorfreude hielt allerdings genau bis zum nächsten Asia-Markt, gebrochenen Reis gibt es nur in 40-Kilo-Säcken – so fit wollte ich mich dann doch nicht essen. Zwar quillt Reis besser, wenn das Korn gebrochen ist, aber alternativ kann man auch normalen Reis nehmen und diesen im wahrsten Sinne des Wortes zerkochen lassen. Dauert zwar länger, aber Triathlon ist ja auch ein Ausdauersport.

Tschohk-Suppe

Also los: Der Reis dampft. Nun Schweinehack zu maximal Haselnuss großen Bällchen gerollt. Diese kommen dann als einzige Zutat mit in den Topf. Parallel dazu Chilischoten entkernt, Frühlingszwiebeln zerhackt, Sellerie geschnitten, Knoblauch geröstet und Fischsauce ebenfalls mit Chili aufgepeppt. In Thailand werden diese Zutaten roh und erst beim Verzehr in die Suppe gerührt. Daher ist asiatisches Essen so vitaminreich und gesund.

Satt, aber kein Völlegefühl

Nach einer Stunde und 18 Minuten ist die Suppe fertig. Jetzt weiß ich auch, warum Thailänder ihr Essen fast ausschließlich in den zahlreichen Garküchen kaufen. Das spart einfach Zeit.

Mir hat meine selbstgemachte Tschohk-Suppe richtig gut geschmeckt. Dank des Chilis waren die Atemwege frei, ich fühlte mich gesättigt ohne das übliche Völlegefühl. Also raus aufs Rad und das große Ritzel geschaltet. Nach zwei Stunden war ich platt, keine Kraft mehr in den Oberschenkeln. Aber das lag eher am Trainingszustand, als an der Suppe. Hunger hatte ich nicht. Aber ordentlich Durst.