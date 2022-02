Anzeige : Flora-Apotheke Pinneberg: Verbesserte Impf- und Genesungsnachweise 

Inhaber Christoph Schostek und sein Team beraten zu den Neuerungen beim digitalen Impfnachweis. Zudem gibt es in der Flora-Apotheke derzeit Cetirizin im Angebot.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2022, 00:01 Uhr

Pinneberg | Die Tage werden länger und weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen wurden in Aussicht gestellt – es scheint langsam, aber sicher wieder bergauf zu gehen in der Pandemie-Bekämpfung. Dennoch bleibt das Thema Impfung und Genesung sowie die Nachweise darüber ein großes Thema.

„Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Kunden hier, die einmal genesen und zwei Mal geimpft waren und die Probleme mit der CovPass-App hatten“, erzählt Christoph Schostek von der Flora-Apotheke in Pinneberg. So wurde hier nur „Impfung 2 von 2“ angezeigt, sodass der der eigentlich korrekte Status als geboosterte Person nicht ersichtlich wurde. „Inzwischen wurde hier aber nachgebessert, sodass nun mehrere Impfungen und Genesungen digital erfasst werden können und man sich auch mit diversen Kombinationen von Impfung und Genesung korrekt digital ausweisen kann.“ Der Apotheker freut sich, dass er seine Kunden wieder entsprechend beraten kann. Zudem sei auch die Verlängerung des Genesenen-Status von 90 auf 180 Tage (für Geimpfte) eine große Hilfe für die vielen Menschen, die sich derzeit mit der hochansteckenden Omikron-Variante infizierten.

Mit den allmählich länger und wärmer werdenden Tagen beobachtet er, dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr wieder Cetirizin verstärkt nachgefragt wird. Die Flora-Apotheke ist jedoch bereits jetzt bestens gerüstet, denn Christoph Schostek hat frühzeitig Vorräte des Arzneimittels besorgt. Aufgrund der großen Bestellmenge hat er Rabatte erhalten, die er über attraktive Preise für alle Packungsgrößen von 20 bis 100 Stück an seine Kunden weitergeben kann. So bekommt man in der Flora Apotheke derzeit 20 Tabletten Cetirizin für 2,95 €, 50 Stück für 6,95 € oder 100 Stück für 12,95 €.