Wirtschaft : FDP: Rasche Lockerungen der Corona-Regeln im Gastrobereich

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern sieht die Zeit für Lockerungen der Corona-Regeln auch in Gastronomie und Hotellerie gekommen. „Dabei geht es nicht um ein regelloses Öffnen, sondern es geht darum, unter Anerkennung der bewährten Hygiene- und Abstandsregeln diesen Branchen einen Neustart und eine Planbarkeit für den Saisonstart zu ermöglichen“, sagte Landespartei- und Fraktionschef René Domke am Freitag in Schwerin.

Nachdem feststehe, dass die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems führe, müsse ein gestuftes Ausstiegskonzept her. Domke plädierte für ein baldiges Ende der 2G-Regel, nach der nur vollständig Geimpften und Genesenen Restaurantbesuche und Hotelaufenthalte gestattet sind. Für den Handel in Mecklenburg-Vorpom...

