Statistik : Etwa jede dritte Krankenhausgeburt per Kaiserschnitt

In Deutschland werden viele Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Dies kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ein Notfall-Kaiserschnitt ist jedoch eher selten.

Wiesbaden | Bei fast einem Drittel aller Geburten in einem deutschen Krankenhaus hat die Mutter per Kaiserschnitt entbunden. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Kaiserschnittrate im Jahr 2019 bei 29,6 Prozent, das ist etwas mehr als im Jahr zuvor (29,1 Prozent). Am höchsten war der Anteil im Saarland (34,8 Prozent), gefolgt von Hamburg (31,5 Pro...

