Küchen-Tipp : Estragon-Essig selber machen

Estragon gibt Fisch, Huhn und Gemüse ein besonderes Aroma. Da es sehr intensiv schmeckt, sollte das Kraut vorsichtig dosiert werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gewürzen darf Estragon ruhig länger mitkochen. Durch das Garen geht zwar der Geruch, aber nicht der Geschmack verloren, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung.

Wer es etwa ungewöhnlicher mag, kann mit Estragon auch Essig verfeinern. Dafür gibt man die frisch geschnittenen Blätter in verdünnten Essig und seiht in nach zwei Monaten Ziehzeit ab. Dann füllt man ihn in Flaschen. Der Essig passt gut ins Salatdressing oder verfeinert Soßen.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 04:35 Uhr