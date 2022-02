Politik : Erneut Kritik an Zuverlässigkeit der Selbsttests für Schulen

Die SPD-Opposition hat erneut Zweifel an der Zuverlässigkeit der Corona-Schnelltests an Schulen geäußert und fordert Aufklärung. Aus Grundschulen werde berichtet, dass nach positiven PCR-Pooltests von Schulklassen die anschließenden Einzel-Selbsttest bei allen Schülern negativ ausgefallen seien, monierte Vizefraktionschef Jochen Ott. „Somit bleiben viele Infektionen unentdeckt.“ Die Sensitivität der seit Jahresanfang verwendeten Schnelltests müssten am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags Thema werden. Einen entsprechenden Antrag stellte Ott am Dienstag.

Darin heißt es, die neuen Antigenschnel...

