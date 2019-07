Meditation im Selbsttest: Teil 1 : Entspannung per Smartphone: Wie Meditation mich aggressiv machte

shz.de hat Meditation auf verschiedenen Wegen getestet – darunter die Meditationsapp „Headspace“.

Achtsamkeit und „Focusing“ liegen im Trend wie nie zuvor. Ruhe finden, konzentrierter werden, sich selbst finden – so lauten die Ziele. Meditation verspricht genau das. Welche Meditations-Methode aber ist es wert, in den Alltag eingebaut zu werden? shz.de hat die Meditationsapp „Headspace“ getestet.

Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu richten und in der Situation präsent zu sein, schreibt die Lehrerin und Buchautorin Doris Kirch auf der Seite des Deutschen Fachzentrums für Achtsamkeit. Dabei sei das Ziel, Situationen wertungsfrei anzunehmen und die Gedanken in dem Moment zu bündeln. Achtsamkeit soll unter anderem Stress reduzieren und das Glücklich-Sein fördern, indem der Geist beruhigt wird. Auch das innere Gleichgewicht und die Souveränität in schwierigen Situationen sollen gefördert werden, indem der Zugang zu den eigenen Ressourcen gefunden wird. Achtsamkeit kann durch Meditation gestärkt oder durch das tägliche Verhalten in den Alltag eingebaut werden.

Meditation per App

Zeitaufwand: flexibel zwischen 3 bis 20 Minuten

Kosten: Gratisversion stark begrenzt, Abo für 8,99 Euro/Monat

Vorteile: Flexibilität, Design, Fortschritt wird verzeichnet (Belohnungspunkte)

Nachteile: Kosten, Smartphone

Gegen Stress im Alltag und andere Probleme gibt es eine Meditationsapp. Glück, Erfolg und sportliche Leistungen können aber anscheinend auch herbeimeditiert werden. Als ich die App „Headspace“ öffne, muss ich mich zunächst anmelden. Dazu gibt es verschiedene Wege, was mir gefällt. Was mir nicht gefällt: Schon wieder tippe ich in eine Maske stumpfsinnig meine Daten ein.

Weiterlesen: Geführte Körperreise zur Entspannung: Arbeit statt Zurücklehnen

„Bereit loszulegen?“, werde ich gefragt. Beim Anblick der kleinen orangen Monster gewinne ich Vertrauen. Ein ansprechendes Design hat die App „Headspace“.

Weiterlesen: Zwischen Zurückspulen und Butterbrot: Meditation per Youtube

Neben den Grundlagen der Meditationen gibt es Übungen gegen Stress und Ängste, zum Einschlafen und Aufwachen, für die persönliche Entwicklung, Arbeit und Produktivität, Herausforderungen, Bewegung und Sport, Gesundheit und mehr. Was in meinem Leben möchte ich optimieren? Es ginge alles. Jeder fühlt sich hier ganz im Sinne des Optimierungszwanges angesprochen, darauf wette ich. Klug gemacht. Ich tippe schließlich auf „Stress und Ängste“.

Götz Bonsen

Zur kostenlosen Verfügung stehen mir nun drei Minuten Meditation zum Thema „Überforderung“. Zunächst werde ich angeleitet, bewusst ein- und auszuatmen und soll meine Augen schließen. Dann visualisiere ich Sonnenstrahlen, die durch meinen Körper fließen und die unangenehme Gedanken wegschmelzen. Ein bisschen kitschig, aber das klappt eigentlich ganz gut. Allerdings sind die drei Minuten schnell wieder vorbei. Was ich jedem empfehle: Setzen Sie um Himmels Willen gute Kopfhörer auf! Es ist nicht sonderlich entspannend, wenn ein gebrülltes und offensichtlich wütendes „Eyy!“ draußen von der Straße die Meditation sprengt – wirklich passiert.

Das nächste Mal meditiere ich in der Mittagspause bei der Arbeit, diesmal mit Kopfhörern. Ich sitze im Grünen, dafür musste ich zehn Minuten gehen. Damit ist bereits ein Drittel der Pause um, denke ich die ganze Zeit. Im Schneidersitz sitze ich im Gras, Kopfhörer rein, sanfte Stimme an. Diesmal sind 15 Minuten zum Thema Glück dran – und wieder soll ich atmen. Zwischen den Visualisierungen von Licht und Sonnenstrahlen schweigt die Stimme ziemlich viel. In den Pausen gehe ich gedanklich meinen restlichen Tag durch. Soll das so? Einen kleinen Optimierungszwang bemerke ich getreu dem Motto: Jede Minute muss genutzt werden. Die nächsten Meditationen verlaufen ähnlich. Manchmal stressen sie mich sogar, denn sie zwingen mich zum Anhalten, obwohl mir nicht danach ist. Während ich fleißig atme und visualisiere, bin ich innerlich flatterig.

Im Laufe meiner weiteren Erfahrungen glaube ich zu bemerken, dass man meditieren und damit „abschalten“ lernen kann. Körperliche Müdigkeit ist eine gute Voraussetzung, um den Geist herunterzufahren.

Obwohl ich natürlich alle Benachrichtigungen und Anrufe für die Zeit der Meditation stumm schalte, komme ich nach und vor der Meditation nicht umhin, auch einen Blick auf das Display zu erhaschen. Das nervt mich. Motivierend ist dagegen, dass die bereits meditierten Minuten dokumentiert werden. Trotz der Hürden lautet mein Fazit: Zur Ruhe kommen und Konzentration üben kann man mit der App unter bestimmten Voraussetzungen eigentlich ganz gut.