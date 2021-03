Richtig vorbereiten : Entspannt einkaufen und kochen zu Ostern

Rund um die Osterfeiertage dürfte es in den Supermärkten wieder voll werden. Wer die Tage entspannt kochen und schlemmen will, plant am besten schon im Vorfeld.

München | Trubel rund um Ostern wünscht sich gerade in Pandemie-Zeiten eigentlich keiner. Um die Feiertage möglichst stressfrei zu verbringen, hilft deshalb eine gute und rechtzeitige Planung. Was möchten wir kochen und was müssen wir dafür einkaufen? Zwei Expertinnen geben Tipps. Wie bereite ich mich auf die Feiertage vor? Erstmal sollte man in den Kühls...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.