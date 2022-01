Wirtschaft : EnBW will wegen Stromio-Kündigungen klagen

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen zwar keinen Stromausfall befürchten - ärgerlich ist es trotzdem, wenn ein Anbieter plötzlich den Vertrag kündigt. Das könnte im Fall Stromio nun ein juristisches Nachspiel haben.

Die EnBW will als nach eigenen Angaben erster Grundversorger gegen den Strom-Discounter Stromio klagen, weil dieser kurzfristig seinen Kunden gekündigt hat. Die EnBW übernimmt als sogenanntes Grundversorgungsunternehmen die Stromlieferung an inzwischen mehr als 40.000 betroffene Haushalte, wie der Karlsruher Konzern am Montag mitteilte. „Das Vorgehen v...

