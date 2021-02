Vorsichtig Herantasten : Eisbaden anfangs lieber im Stehen oder Sitzen

In einem kalten See baden, das soll abhärten. Neulinge lassen es aber lieber langsam angehen. Eine Expertin gibt praktische Tipps und erklärt, was man unbedingt lassen sollte.

Berlin | Wer Winterschwimmen und Eisbaden zur Abhärtung ausprobieren möchte, tastet sich besser vorsichtig ans kalte bis eiskalte Wasser heran. „Nicht alleine schwimmen, in flach abfallendes Wasser und nicht direkt ins ganz Tiefe reingehen, nicht ohne Sicheru...

