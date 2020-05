Anzeige: Thiel und Scheld : Dynamisches Leichtgewicht: Unkompliziert ins Grüne mit faltbarem Elektrorollstuhl

Luftig und leicht wird der Sommer, unkompliziert und flexibel sollte auch ein Rollstuhl sein. Das Sanitätshaus Thiel & Scheld versorgt seit über hundert Jahren Menschen mit optimalen Hilfsmitteln.

Flensburg/Kappeln | Aus den unterschiedlichsten Gründen kann man auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Da jeder Mensch mit seiner Persönlichkeit, seiner Lebenweise und seinen individuellen Wünschen einzigartig ist, sollte ein Rollstuhl ideal daran angepasst sein. Das Sanitätshaus Thiel & Scheld legt seit über hundert Jahren großen Wert darauf, Menschen mit körperlichen Einschränkungen in ihrem Alltag zu unterstützen. Je besser ein Rollstuhl auf die Person, die in ihm sitzt, abgestimmt ist, desto höher die Lebensqualität.

Um das ideale Modell zu finden, beginnt die Suche häufig erst einmal mit der Frage, ob es ein manueller oder ein Elektrorollstuhl wird. Eine bedeutende Rolle spielen Ausstattung und Finanzierung, denn die Auswahl auf dem Markt ist mittlerweile groß. Innovative Technik, leichte und robuste Materialien sowie Kreativität im Design machen Rollstühle funktioneller und ästhetischer denn je.

23 Kilogramm: Passt, wackelt, hat Luft

So integriert sich zum Beispiel der Elektrorollstuhl „FreedomChair“ dank seines 23 Kilogramm leichten Aluminium-Rahmens unkompliziert in den Alltag. Und auch auf Reisen ist er ein guter Begleiter, denn man kann ihn leicht handhaben – neben der Bequemlichkeit eines der wichtigsten Argumente für einen Rollstuhl. Jede noch so kleine positive Adaptionsmöglichkeit, die einen Rollstuhl wendiger und leichter macht, wirkt sich sofort auf die Mobilität seines Benutzers aus.

Das größte Hindernis auf Reisen oder unterwegs ist zudem häufig der Transport des Rollstuhls. Der FreedomChair lässt sich binnen einer Sekunde zusammenfalten und findet auch in dem kleinsten Kofferraum Platz:

Help24

Über Stock und über Stein – lange Strecken hinter sich bringen

Flug-, Schiffs-, Bus- und Bahnreisen steht nichts im Wege – wer größeres Gepäck transportieren möchte, zum Beispiel einen Reisekoffer, kann zusätzlich einen unauffälligen und robusten Gepäckanhänger erwerben.

Auch lange Ausflüge sind durch den Elektro-Antrieb unkompliziert, denn die langlebige Lithium-Ionen-Batterie kann, je nach Modell, eine Entfernung von bis zu 60 Kilometern zurückgelegen. Wer noch mehr Reichweite möchte, erhält diese durch zusätzliche Batterien, die mithilfe eines Kabels auch gleichzeitig für Energie sorgen.

Help24

Nach einem ausgiebigen Ausflug ins Grüne müssen die Batterien wieder aufgeladen werden – von Fahrer und Rollstuhl. Mit einem PKW-Ladegerät werden die Rollstuhl-Batterien auf der Rückfahrt wieder aufgeladen oder wahlweise auch zuhause, denn sie sind leicht auszubauen.

Das Aufladen der menschlichen Energiereserven ist dagegen schon während des Ausflugs möglich: Für den Kaffee oder eine Erfrischung zum Mitnehmen eignet sich ein Getränkehalter, der am Rollstuhl installiert werden kann. Eine spezielle Vorrichtung verwahrt den Gehstock und beim Transport schützt eine spezielle Tasche den Rollstuhl vor Kratzern – das Zubehör ist umfangreich.

Um das optimale Hilfsmittel für Sie selbst oder Ihre Bekannte, Freunde oder Liebsten im Alltag zu finden, kommen Sie gern bei Thiel und Scheld vorbei. Hier können Sie den FreedomChair und auch andere Rollstühle und Alltagsbegleiter testen. Vereinbaren Sie dazu gerne einen Termin in der Filiale in Ihrer Nähe beim Sanitätshaus Thiel und Scheld in Flensburg oder Kappeln:

Geänderte Öffnungszeiten wegen des Corona-Virus. Die folgenden Zeiten sind aktuell.