Regional und nachhaltig einkaufen : Dieses heimische Gemüse hat jetzt Saison

Wer Obst und Gemüse regional und saisonal einkauft, entscheidet sich für eine frische, umweltschonende und abwechslungsreiche Einkaufsweise. Diese Gemüsesorten haben im August Saison.

von Karen Bartel

14. August 2018, 04:33 Uhr

Gemüse und Obst findet sich mittlerweile ganzjährig und in Fülle im Supermarkt wieder. Doch eigentlich haben diese Lebensmittel immer eine bestimmte Saison, in der sie geerntet werden. Dadurch, dass viel importiert wird, fällt das jedoch nicht auf. Beim Einkauf lohnt sich daher immer ein Blick auf das Herkunftsland. Wenn Obst und Gemüse hier in Deutschland Saison haben, so stammen diese es meist aus der Region und haben kurze Transportwege. Dadurch wird Energie gespart und weniger klimaschädliches CO2 verursacht.

Doch damit nicht genug: Dadurch, dass bei saisonaler Ware große Mengen in kurzer Zeit in den Handel kommen, schlägt sich das in günstigen Preisen nieder. Mit dem Kauf von regionalem Gemüse und Obst unterstützt man außerdem die regionale Landwirtschaft und damit die heimische Kulturlandschaft. Wer saisonal einkauft, isst gleichzeitig auch abwechslungsreich, denn der Speiseplan richtet sich nach dem Angebot. So entdeckt man vielleicht auch längst vergessene Gemüsearten wie Mangold wieder, denen man beim alltäglichen Einkauf oft aus Gewohnheit keine Beachtung schenkt.

Fenchel

Pixabay / Nietjuh

Kohlrabi

Pixabay / ulleo

Kürbis

Pixabay / Renee_Olmsted_Photography

Mangold

Pixabay / Couleur

Radicchio

Pixabay / Hans

Rettich

Pixabay / ulleo

Spitzkohl

imago / CHROMORANGE

(mit Material von Bundeszentrum für Ernährung)