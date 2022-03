Anzeige: Hof Dannwisch : Die Vielfalt der Landwirtschaft erleben und Gutscheine für Biokisten gewinnen

Der Hof Dannwisch setzt seit über 60 Jahren auf biologisch-dynamische Landwirtschaft. Seine Erzeugnisse kann man bequem nach Hause bestellen.

07. März 2022, 00:01 Uhr

Während der Hochphasen der Corona-Pandemie sind viele Menschen auf den Geschmack gekommen, Lebensmittel nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern direkt nach Hause zu bestellen. Warum dann nicht auch gleich direkt beim Hersteller einkaufen? Auch die Biokiste des Hof Dannwisch in Horst ist durch diesen Trend in den letzten Jahren noch beliebter geworden. Jetzt verlost der Demeter-zertifizierte Betrieb Gutscheine für seine Biokiste. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus. Zu gewinnen gibt es

1. Preis: 180€ (aufgeteilt in 3x 60€ Gutschein)

2. Preis: 135€ (aufgeteilt in 3x 45€ Gutschein)

3. Preis: 90€ (aufgeteilt in 3x 30€ Gutschein)

„Mit unseren Biokisten beliefern wir derzeit etwa 850 Kunden. Fast alle davon bestellen regelmäßig, also etwa wöchentlich bei uns, und es ist alles von der Studenten-WG über die junge Familie bis hin zum Unternehmen dabei, das für seine Mitarbeiter eine Obst- und Gemüsekiste stellt,“ erzählt Esther Scharmer-Dreher, die den Hof in einer Betriebsgemeinschaft aus fünf Gesellschaftern bewirtschaftet. Wenn man sich durch den Online-Shop des Hofes bei Elmshorn klickt, versteht man, warum die Kunden gern immer wieder hier kaufen: Die Kernprodukte des Betriebes sind frisches Gemüse und Fleisch von Tieren aus eigener Haltung, aber im Shop finden sich auch Naturkosmetik von bekannten Marken wie Weleda und Primavera, Knabbereien von Rapunzel, Tee und Kaffee oder Feinkost-Artikel. Wer möchte, kann mit der Biokiste also ohne Probleme seinen Wocheneinkauf ersetzen.

Hof Dannwisch

Geliefert wird die Kiste in einem Radius von 50 Kilometern um den Hof Dannwisch und ab einem Bestellwert von 15 Euro – ab 27 Euro ist die Lieferung sogar frei Haus.

Esther Scharmer-Dreher betont, wie wichtig dem Hof Dannwisch die Auswahl dieses zusätzlichen Angebots ist: „Wir schauen da immer sehr genau, dass die externen Anbieter auch zu uns passen. Überwiegend haben diese Produkte, genau wie unsere eigene Ware, das Demeter-Siegel. Die Tierhaltung hat in unserem eigenen Betrieb natürlich einen wichtigen Stellenwert, aber wir bieten auch vegane Produkte an, weil wir unseren Kunden auch in diesem Bereich ein attraktives Angebot machen wollen.“

Hof Dannwisch

Im Angebot findet sich, anders als bei der genormten Massenware im Supermarkt, auch Obst und Gemüse, das „nicht ganz perfekt“ ist. Sehr beliebt sei bei den Kunden etwa die „Zweite Wahl-Möhre“, die etwa ein wenig krumm gewachsen ist oder bei der bei der Ernte die Spitze abgebrochen ist.

Wie all unser Gemüse werden auch die Möhren nur grob gebürstet und nicht gewaschen. Dadurch halten sie sich dann auch beim Verbraucher zu Hause länger, weil das Gemüse dann eine zusätzliche, natürliche Schutzschicht hat. Esther Scharmer-Dreher, Hof Dannwisch

Hof Dannwisch

Nach ihrem persönlichen Lieblingsprodukt gefragt, gerät die Landwirtin ins Schwärmen: „Das wäre unser Flachland-Tiroler. Das ist ein mittelalter Hartkäse, sechs bis zwölf Monate gereift. Der hat einen kräftigen Geschmack, passt sehr gut zu einem rustikalen Brot, aber man kann ihn auch ganz wunderbar zu einem Glas Rotwein genießen.“

Auch Fleischliebhaber kommen beim Hof Dannwisch voll auf ihre Kosten – das Angebot reicht von frischem Schweine- und Rindfleisch über Geflügel bis hin zu diversen Wurstwaren, die man sich auch in regelmäßig wechselnden Zusammenstellungen in seine Biokiste packen lassen kann. Schlachttermine werden im Shop angekündigt und hier kann man auch vorbestellen – so ist sichergestellt, dass die Kunden stets nur allerfrischeste Ware bekommen.

Hof Dannwisch

Besonders wichtig ist es den Dannwischern auch, den Menschen Vielfalt näher zu bringen. „Wir bauen hier so viel verschiedenes Gemüse an, das heutzutage bei vielen Menschen nicht mehr regelmäßig auf den Teller kommt. Deswegen legen wir auch gerne mal Rezepte bei, um unseren Kunden Ideen zu geben, was man zum Beispiel mit einem Schwarzrettich alles leckeres kochen kann,“ berichtet Esther Scharmer-Dreher.

Unser Anliegen ist es, die Vielfalt der Landwirtschaft erlebbar zu machen. Esther Scharmer-Dreher, Hof Dannwisch

Dazu zählt nicht nur die Vermarktung des beeindruckend breiten Angebots an frischer Ware, sondern auch das Erlebnis auf dem Hof selbst. So werden inzwischen wieder Führungen angeboten, in denen man die verschiedenen Bereiche des Betriebes kennen lernen und sich selbst ein Bild etwa von den Haltungsbedingungen für die Tiere machen kann. Die Termine hierfür werden ebenfalls auf der Website des Hofes angekündigt.

Hof Dannwisch

Wer nach dem Hofbesuch nicht genug vom Hof Dannwisch bekommen kann, hat die Möglichkeit, sich über eine Kalbpatenschaft im Betrieb zu beteiligen. Auf dem Hof wird die muttergebundene Kälberaufzucht praktiziert, die besonders wertvoll für die gesunde Entwicklung der jungen Kühe ist. Über eine Kalbpatenschaft können Kunden helfen, die Mehrkosten für diese artgerechte Maßnahme zu stemmen und damit einen Beitrag zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft in der Region zu leisten.

Hof Dannwisch

Für den Hof Dannwisch scheint dieses Konzept jedenfalls aufzugehen: Die Angebote werden so gut angenommen, dass die Zahl der Angestellten auf dem Hof selbst in den Krisenjahren 2020 und 2021 gewachsen ist – ca. 65 Mitarbeiter bewirtschaften den Hof und die meisten neuen Kollegen wurden im Bereich der Direktvermarktung angestellt, also im Hofladen und im Lieferservice. So ist sichergestellt, dass alle Kunden sich jede Woche pünktlich auf ihre knackig-frische Biokiste vom Hof Dannwisch freuen können.

