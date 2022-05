Anzeige: IKK - Die Innovationskasse : Täglicher Sonnenschutz – Warum Selbstbräuner nicht reicht

Bei Babys und Kindern achten Eltern meist auf Sonnenschutz, später wird oft nachlässig mit der Sonne umgegangen. Frühe Hautalterung sowie ein erhöhtes Hautkrebsrisiko können Folgen von zu viel Sonneneinstrahlung sein.

Avatar_shz von shz.de

27. Mai 2022, 00:01 Uhr

Jeder Mensch ist unterschiedlich, so auch bei der Sonnenempfindlichkeit. Generell weisen Hauttypen mit heller Haut und rotem bis blondem Haar eine höhere Sonnenempfindlichkeit auf als die brünetten Hauttypen mit dunklen oder schwarzen Haaren. Während helle Hauttypen mit einer kurzen Eigenschutzzeit meist nur 10-15 Minuten ungeschützt in der Sonne verbringen können, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren, werden die dunkleren Hauttypen rasch braun und können bis zu 60 Minuten ungeschützt in der Sonne sein. Dies liegt auch an der höheren Melaninproduktion bei diesen Hauttypen, die durch die UV-Strahlung in der Sonne hervorgerufen wird. Sie schützt den Körper durch eine Hautbräune vor der schädigenden Sonneneinstrahlung. Der Lichtschutzfaktor (LSF, SPF – sun protection factor) auf Sonnencremes wird mit der persönlichen Eigenschutzzeit multipliziert und ergibt somit die sonnenbrandfreie Zeit in der Sonne.

Woran kaum einer denkt: Oft wird in der Wettervorhersage auch ein UV-Index angegeben. Dieser gibt einen guten Hinweis, mit welcher Sonnenintensität über den Tag gerechnet werden muss und welcher Sonnenschutz dann aufgetragen werden sollte.

Wann sind Kombiprodukte sinnvoll?

Besonders in den letzten Jahren haben sich viele pflegende Kosmetika in Kombination mit Sonnenschutz auf dem Markt etabliert. Aber sind diese ausreichend? Tagespflegecremes mit LSF oder spezielle BB- und CC-Cremes kombinieren Pflege oder Make-up mit Lichtschutz. Beim Sonnenschutz ist mehr jedoch auch wirklich mehr! Es wird nur ein ausreichender Sonnenschutz erreicht, wenn genug Creme aufgetragen wird, um die schützende Wirkung zu erzielen. Die Werbung suggeriert bei diesen hochwirksamen Cremes schon eine kosmetische Wirkung bei kleiner Anwendungsmenge. Der Sonnenschutz ist dann aber zumeist nicht ausreichend gewährleistet. Auch wäre für eine langanhaltende Wirkung über den Tag alle paar Stunden ein Nachcremen mit diesen Produkten nötig. Im Winter und Frühjahr bei niedriger Sonnenintensität sind Kombiprodukte aber eine gute Möglichkeit, sich zu schützen. Im Sommer und allgemein bei starker Sonneneinstrahlung sollte ein separater Sonnenschutz verwendet werden.

Lichtschutzfaktor addieren – geht das?

Die Reihenfolge der Cremes ist dabei wichtig: Erst wird die Tagespflege und anschließend die Sonnencreme aufgetragen – beides jeweils gut einziehen lassen! Dabei auch den Hals und das Dekolleté mit Sonnenschutz eincremen. Im Anschluss kann dekorative Kosmetik aufgetragen werden. Allerdings wird beim Benutzen von verschiedenen Produkten mit einem jeweiligen LSF dieser nicht automatisch addiert. So erhält man bei der Anwendung einer Tagespflege mit LSF 20 und einem Puder mit LSF 10 keinen LSF von 30. Es zählt immer nur das Produkt mit dem höchsten LSF.

Oft vergessen werden überdies die empfindlichen Lippen. Sie sind stets der Sonne und UV-Strahlung ausgesetzt – und die Lippenhaut produziert kein Melanin. Deswegen empfehlen Experten im Sommer einen Lippenpflegestift mit LSF zu wählen!

Unter https://www.die-ik.de/diagnosenorddeutsch-taeglicher-sonnenschutz#c8863 lesen Sie, warum die Bräune durch Selbstbräunungs-Produkte kein Ersatz für Sonnenschutz ist, und wie die IKK – Die Innovationskasse ihre Versicherten bei der Hautkrebs-Vorsorge unterstützt. Dieser Beitrag ist im Rahmen des Projekts #DiagnoseNorddeutsch entstanden, hier behandelt die IKK – Die Innovationskasse unterschiedliche Gesundheitsthemen.