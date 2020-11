Anzeige: IKK Nord : Kinderzahnmedizin: Warum Prophylaxe und gesunde Milchzähne so wichtig sind

Neue Früherkennungsuntersuchungen sind wenig bekannt, können aber viel bewirken. Und werden sogar von der Krankenkasse unterstützt.

Avatar_shz von IKK Nord

30. November 2020, 00:01 Uhr

Gesunde Milchzähne spielen für die Zahngesundheit von Erwachsenen eine große Rolle. Denn wenn schon Milchzähne kariös sind und nicht rechtzeitig behandelt werden, ist das Kariesrisiko für das bleibende Gebiss erhöht.

So kann die frühkindliche Karies zu einem zentralen Problem bei Kleinkindern werden, denn Karies gilt als häufigste chronische Erkrankung bei Kindern im Vorschulalter. In einer Veröffentlichung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zum Stichwort Kinder- und Jugendzahnmedizin heißt es, dass die Häufigkeit der Milchzahnkaries bei unter 3-Jährigen bei 10 bis 15 Prozent liegt, in sozialen Brennpunkten steigt die Anzahl der Fälle auf 40 Prozent.

Was ist Karies?

Quelle: KZBV (Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung), Stand: 9.11.2020 Karies ist eine durch den Stoffwechsel von Bakterien verursachte Erkrankung der Zähne. Sie entsteht, wenn am Zahn von den im Zahnbelag enthaltenen Bakterien über längere Zeit Zucker aus der Nahrung in Säure umgewandelt wird.



Um Karies vorzubeugen, greifen verschiedene wirkungsvolle Maßnahmen: Aufklären, Vorsorge wahrnehmen und regelmäßiges Zähneputzen mit fluoridierter Zahnpasta vom ersten Milchzahn an, so kann die Karieslast in der Bevölkerung gesenkt werden.

DAJ Studie: So wichtig ist Prophylaxe

Unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Christian Splieth, Abteilung für Präventive Zahnmedizin & Kinderzahlheilkunde der Universität Greifswald, wurde 2016 eine umfassende epidemiologische Untersuchung zur Gruppenprophylaxe durchgeführt: Nicht nur Schüler wurden untersucht, sondern auch 3-Jährige in Kindertagesstätten. Ein Ergebnis daraus: Bei 12-Jährigen ist ein deutlicher Kariesrückgang zu verzeichnen, bei 6- bis 7-Jährigen dagegen nur ein marginaler Rückgang der Karies im Milchgebiss seit dem Jahr 2000. Deshalb lautet die Faustregel: Je früher, desto besser.

Prof. Splieth, der auch Präsident der Weltkariesorganisation (ORCA) ist, sagt über die Karieslast bei den ganz Kleinen: „Bei den 3-Jährigen waren die Kinder zu 86,3 Prozent deutschlandweit kariesfrei, aber 13,7 Prozent hatten im Mittel 3,57 zerstörte, kariöse oder gefüllte Zähne.“ Als Folge dieser Studie ist ein nationaler Aktionsplan „Prävention im Milchgebiss“ nötig, der die Basis für die neuen Vorsorgeuntersuchungen für Babys und Kleinkinder gelegt hat.

Früherkennung wird unterstützt

Die neuen zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen sind ein Meilenstein in der Versorgung, weil jetzt zahnärztliche Prävention vom ersten Zahn an in der Regelversorgung im System der Gesetzlichen Krankenversicherung integriert ist. Professor Dr. Christian Splieth

Die drei neuen zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (FU 1) gelten für Babys und Kleinkinder ab dem 6. Lebensmonat bis zum 33. Lebensmonat, sollen Karies im Milchgebiss verhindern und werden von der IKK Nord seit dem 1. Juli 2019 übernommen.

Mit diesen Maßnahmen kann die Gesundheit des Kindes nachhaltig verbessert werden, denn Zahnärzte können über die Eltern auf ein mundgesundes Verhalten beim Baby und Kleinkind frühzeitig Einfluss nehmen. Auch Zahnfehlstellungen können früh erkannt und sogar durch Verhaltensänderungen ganz vermieden werden, beispielsweise, indem der Gebrauch von Schnullern und Trinkflaschen zeitlich begrenzt wird.