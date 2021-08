Anzeige: IKK - Die Innovationskasse : IKK-Jugendmagazin gewinnt den begehrten Marketingpreis in Silber

Best of Content Marketing Award 2021 für das Printmagazin NORD#ICH

Rostock/Schwerin/Lübeck/Kiel | Das IKK-Jugendmagazin NORD#ICH hat in der Kategorie Customer Print Magazine B2C den Best of Content Marketing Award 2021 in Silber gewonnen. Der BCM Award zeichnet jedes Jahr die besten, kreativsten und effektivsten Beiträge im Content Marketing in unterschiedlichen Branchen aus und ist mit rund 700 Einreichungen der größte Wettbewerb für inhaltsgetrie...

