Anzeige: IKK Nord : „Heul leise, Du schaffst das“: Mit DigiMoveMe startet einzigartiges Projekt für Azubis

Beim Projekt DigiMoveMe gibt es Bewegung statt Frust, Brain- statt Fastfood und Prävention statt Verschleiß direkt aufs Handy.

Avatar_shz von IKK Nord

29. September 2020, 10:45 Uhr

Rostock | Die Gesundheitsförderung für Azubis wird in Mecklenburg-Vorpommern jetzt digital. Moderne und digitale Inhalte in zeitgemäßen Formaten sollen Nachwuchssorgen und Fachkräftemangel entgegenwirken.

Für IKK Nord-Vorstand Ralf Hermes kann man nicht früh genug damit anfangen, die eigene Gesundheitskompetenz mit einfachen Mitteln zu stärken und sich hierfür Bündnispartner aus dem Handwerk zu suchen. DigiMoveMe ist das Ergebnis einer kleinen Feldstudie der IKK Nord, die 2019 mit Jugendlichen an Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wurde. Projektpartner sind außerdem die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern sowie die Berufsschulen des Landes.

Gegen Stress und Bewegungsmangel

Ralf Hermes, Vorstand der IKK Nord, sagt zum Projekt:

Mit unserer Untersuchung an Berufsschulen wollten wir ermitteln, wie stark das Thema Gesundheit überhaupt eine Rolle spielt und was man tun muss, um die Zielgruppe dafür zu begeistern. Fakt ist: Bewegung wird eher wenig, dafür gezielt gewünscht, das Essen muss schnell und billig und besonders für unterwegs geeignet sein. Ralf Hermes, Vorstand IKK Nord

Das Thema Stress, besonders Prüfungsstress, sei zwar bekannt, aber wie man hier gegensteuern könne, eher weniger. Wenn die Themen aber gut lanciert und mit Vorbildern verknüpft werden, erreiche man schon eine Menge, so die Aussagen der Schülerinnen und Schüler. Hermes weiter:

Die Einschätzung der Jugendlichen bildeten die Basis für die neue App. Sie bietet Azubis Antworten und vielfältige Hilfestellungen an, um mit Problemen wie Bewegungsmangel oder Prüfungsstress besser klarzukommen. Ralf Hermes, Vorstand IKK Nord

Als weiteren Motivationsanreiz für mehr Gesundheitsförderung schüttet die Krankenkasse 100 Euro für den IKK-Nord-versicherten Azubi, aber auch für den Arbeitgeber aus.

Resilienz durch Bewegung

Auch die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf begrüßen das Projekt sehr:

Gesundheitliche Prävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es ist wichtig, bereits im Kindes- und Jugendalter die Grundlage für den Erhalt der Gesundheit beziehungsweise die Vermeidung von Krankheiten zu legen. Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern

Und er ist sich sicher: „Zudem brauchen wir Fachkräfte, die nicht nur handwerkliches Können beherrschen, sondern auch fit und motiviert sind. Das Programm DigiMoveMe trägt maßgeblich dazu bei, die Resilienz bei Stress im Alltag zu erhöhen. Das Handwerk unterstützt die gesunde Lebensweise mit verschiedenen Präventionsmaßnahmen in den Unternehmen bis zur gesunden Ernährung. In der Handwerkskammer ist deshalb ein Mitarbeiter für Arbeitssicherheit und Gesundheitsprävention auch diesbezüglich ein Ansprechpartner für die Handwerksbetriebe.“

Von Anfang an die richtige Einstellung

Das Handwerk ist ein unverzichtbarer Stabilitätsfaktor für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, so Dr. Christoph Jaehne, Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, das DigiMoveMe seit 2019 unterstützt. Im Flächenland übernähmen die Handwerksbetriebe eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Entwicklung ganzer Regionen, sie sicherten Wachstum und Beschäftigung im ländlichen Raum. Mehr als 20.200 Handwerksbetriebe mit rund 112.000 Beschäftigten und über 5.000 Auszubildenden erwirtschafteten Dr. Jaehne zufolge einen jährlichen Umsatz von rund 9 Milliarden Euro.

Für die jungen Auszubildenden sei der Einstieg in das Berufsleben eine neue und sehr herausfordernde Situation. In dieser Zeit würden die Grundlagen für zukünftige Verhaltens- und Denkweisen gebildet, die eine hohe gesundheitliche Bedeutung für ein erfolgreiches Berufsleben haben. Dr. Jaehne:

Daher ist es besonders wichtig, bereits zu Beginn der beruflichen Karriere die Gesundheitskompetenz zu stärken und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention bei den Auszubildenden zu verankern. DigiMoveMe leistet mit attraktiven Angeboten einen wertvollen Beitrag dazu. Dr. Christoph Jaehne, Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

Passend dazu war zur Auftaktveranstaltung des Projekts der Thaiboxweltmeister Rateb Hatahet aus Rostock vor Ort:

Punkte sammeln und gesunde Preise gewinnen

„Heul Leise, mimimi, Du schaffst das...denn Du entscheidest, wer Du morgen sein willst“ – mit diesen Slogans macht die Kampagne ab Anfang Oktober in Kneipen, in Berufsschulen und im Netz auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit dem Rostocker Marcel „Marshell“ Müller ist ein Erklärfilm für YouTube entstanden. „Wichtig ist uns, die Zielgruppe auf ihren Kanälen mit ihrer Sprache zu erreichen“, betont Nadja Arp, Projektleiterin von DigiMoveMe bei Virtus.

So bekommen die Azubis nach einem Login auf einer digitalen Plattform Punkte für gesundes Handeln. Diese werden in einer Bestenliste abgebildet, die Nutzer steigern sich von Level zu Level und nehmen am Ende an einer monatlichen Challenge teil und können attraktive Preise gewinnen. „Es muss sich lohnen, etwas für die eigene Gesundheit zu tun – nur dann können wir ein Umdenken bei den Jugendlichen bewirken“, meint Arp.

Insgesamt sind für DigiMoveMe neben Website und digitaler Plattform über 30 Videos, drei Podcasts und drei Quizze entstanden, die auf spielerische Weise gesundes Wissen vermitteln. Partner bei den Produktionen waren zum Beispiel der PSV mit seinen Boxtrainern aus Rostock, Ernährungsberater Konrad Friese aus Altentreptow und das Präventionsteam der IKK Nord. Mehr Informationen zum Projekt DigiMoveMe gibt es hier.