Anzeige: IKK – Die Innovationskasse : Essstörungen: Ein reines Frauenproblem? Über Magersucht, Bulimie & Co. beim Mann

Sport und bewusste Ernährung sind „in“ und gesund, können aber auch in gefährliche Extreme umschlagen. Woran erkennt man eine sich anbahnende Essstörung?

25. Februar 2022, 00:01 Uhr

Wer hierzulande einkaufen geht, sieht sich in den Supermärkten mit einem Überangebot an Lebensmitteln konfrontiert, viele davon hochverarbeitet und wahre Kalorienbomben. Auf der anderen Seite ist durch die Allgegenwärtigkeit der (sozialen) Medien auch die Botschaft, dass man durch eine gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport seine Fitness und sein Aussehen optimieren kann, so präsent wie nie. Der psychische Druck, der durch diesen Gegensatz entsteht, kann auf Dauer dazu führen, dass gerade junge Menschen eine Essstörung entwickeln. Bis heute denken die meisten bei einer Essstörung in erster Linie an magersüchtige Mädchen und junge Frauen, da diese als besonders anfällig für Schönheitsideale gelten. Doch Magersucht, Bulimie und Co. sind kein reines Frauenproblem, wie Katharina Grandl von der Schön Klinik Bad Bramstedt erklärt:

Grundsätzlich können sowohl Männer als auch Frauen an allen Formen der Essstörung erkranken. Die relevanten Studien der letzten Jahre belegen, dass Frauen sehr viel häufiger an Essstörungen erkranken, insbesondere bei Magersucht und Bulimie ist ihr Anteil rund zwölf Mal höher. Am größten ist der Männeranteil bei der Binge-Eating Störung, bei Erwachsenen liegt er bei bis zu 30-40%. Die Studien zeigen aber auch, dass Männer sich deutlich seltener in Behandlung begeben. In der Schön Klinik Bad Bramstedt liegt der Anteil der männlichen Patienten im Bereich Essstörungen relativ konstant bei rund 7%. Katharina Grandl

Arten von Essstörungen

Der englische Begriff „binge eating“ bezeichnet das wiederholte Auftreten von Heißhungerattacken, bei denen die Betroffenen das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren und innerhalb kürzester Zeit viel mehr zu sich zu nehmen, als gesund für sie ist. Auch die Bulimie ist von wiederkehrenden Heißhungerattacken gekennzeichnet, jedoch führt nach diesen „Anfällen“ die Angst vor der Gewichtszunahme dazu, dass die Betroffenen das Gegessene wieder erbrechen, Abführmittel nehmen oder exzessiv Sport treiben. Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Magersucht dadurch aus, dass die Patienten über längere Perioden bewusst ihrem Körper die Nahrung verweigern, die er braucht, und dadurch bedrohlich an Gewicht verlieren und an Mangelerscheinungen leiden.

Geschlechterunterschiede in der Diagnostik

Es ist also erwiesen, dass Frauen zwar häufiger an Essstörungen leiden als Männer, der Anteil der männlichen Patienten durchaus nicht zu vernachlässigen ist. Warum bleiben Essstörungen bei Jungen und Männern also häufig unerkannt?

Essgestörte Männer sehen sich häufig auch mit dem Vorurteil konfrontiert, an einer „Frauenkrankheit“ zu leiden. Das macht es ihnen dann zusätzlich schwer, sich gegenüber Freunden/ Angehörigen mit den Beschwerden zu öffnen und sich professionelle Hilfe zu suchen. Besonders fatal ist, wenn sich erkrankte Männer zwar um Hilfe bemühen, die Gesprächspartner aber gar nicht in Erwägung ziehen, dass es sich um eine Essstörung handeln könnte. Auf diese Weise verzögert sich die Diagnostik und natürlich auch die Behandlung unnötig lange. Katharina Grandl

Ein generelles Bewusstsein darum, dass es sich bei Magersucht und Co. eben nicht um „Frauenkrankheiten“ handelt, kann also direkten Nutzen für die Betroffenen haben, da Warnsignale von ihrem Umfeld eher erkannt und ernst genommen werden können.

Fitness-Lifestyle vs. Sportsucht – typische Risikofaktoren

