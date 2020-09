Anzeige: IKK Nord : Die Menstruationstasse unter der Lupe: Deshalb schlägt sie andere Hygieneartikel

Eine neue Studie zeigt: Die umweltfreundliche Menstruationstasse ist mindestens genauso dicht und sicher wie Tampons. Die IKK Nord verrät Kniffe, mit denen die Umgewöhnung besser gelingt.

Avatar_shz von IKK Nord

28. September 2020, 00:01 Uhr

In den sozialen Medien werden längst nicht mehr nur Essensbilder und Katzenvideos geteilt. Sie dienen mittlerweile als Plattform für breite gesellschaftliche Diskussionen, das Aufdecken und Hinweisen auf Missstände und helfen dabei, Bewusstsein für wichtige Themen zu schaffen. So konnten beispielsweise Feministen und Feministinnen auf die Stigmatisierung der Regelblutung aufmerksam machen.

Die gesteigerte Wahrnehmung der Thematik führte schnell zu erlebbaren Veränderungen: Während früher nur die Wahl zwischen Tampon und Binde blieb, ist die Produktpalette für Monatshygieneartikel bis heute rasant gewachsen. Dank der seit einiger Zeit verlaufenden Sensibilisierung für Umweltthemen findet der Nachhaltigkeitsgedanke in immer mehr Produkten Einzug. Neben den wiederverwendbaren Varianten von Tampons und Binden in den unterschiedlichsten Formen, zum Beispiel als Stoffröllchen oder Schwamm, finden interessierte Menstruierende mittlerweile auch spezielle, saugfähige Unterwäsche in den Regalen der Drogerie. Keines der Alternativprodukte hat allerdings einen derartigen Siegeszug hingelegt, wie die Menstruationstasse.

Die Menstruationstasse ist sicherlich nicht das angepriesene Wundermittel für alle Menstruierenden. Jeder hat individuelle Bedürfnisse und Gewohnheiten, zu denen nicht jedes Produkt passt. Im ersten Moment können alternative Monatshygieneartikel befremdlich wirken. Dennoch lohnt es sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Alternativen auszuprobieren. Schlussendlich muss jeder selbst das richtige Produkt für sich finden. Da die Menstruationstasse auf besonders viel Zustimmung stößt, soll sie im folgenden Artikel näher beleuchtet werden. Bei Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt können Sie sich über alle anderen Alternativprodukte informieren. Tipp: Denken Sie bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung auch an den Stempel für Ihr IKK Nord-Bonusheft. Hier können Versicherte einen Bonus von bis zu 300 Euro erhalten.

Fassungsvermögen größer als gedacht

Menstruationstassen sind meist kegelförmig und aus medizinischem Silikon oder Latex gefertigt. Wie bei gewöhnlichen Monatshygieneprodukten sollten die Hände vor dem Einführen gewaschen werden. Die kleinen Hütchen werden gefaltet und wie Tampons vaginal eingeführt. Dort entfalten sie sich wieder und erzeugen einen leichten Unterdruck. Das Periodenblut kann so nicht vorbeilaufen und wird im Becher aufgefangen. Um ein problemloses Einführen zu ermöglichen, können unterschiedliche Falttechniken ausprobiert oder die Tasse befeuchtet werden. Mit silikon- beziehungsweise latexfreundlichem Gleitmittel kann ebenfalls nachgeholfen werden.

Das Fassungsvermögen beträgt je nach Hersteller zwischen 10 und 38 Milliliter. Anders als häufig angenommen und suggeriert, verliert der Körper während der Periode insgesamt nur zwischen 30 und 60 Milliliter Blut. Die Tasse kann deshalb bis zu 12 Stunden am Stück getragen werden, also auch über Nacht. Es empfiehlt sich allerdings, sie regelmäßig und frühzeitig auszuleeren.

Was man bei der Reinigung beachten muss und ob sich das Risiko für ein Toxisches Schocksyndrom durch die Menstruationstasse senken lässt, verrät die IKK Nord in ihrem Themenspecial #diagnosenorddeutsch. Zudem gibt die Kasse wichtige Tipps für den erfolgreichen Umstieg auf das alternative Monatshygieneprodukt: https://www.ikk-nord.de/menstruationstasse