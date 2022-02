Wirtschaft : Dehoga: Hälfte der Gastwirte in MV sieht Existenz bedroht

Jeder zweite Gastwirt in Mecklenburg-Vorpommern sieht einer Umfrage des Branchenverbandes Dehoga zufolge die Existenz seines Unternehmens infolge der Corona-Pandemie bedroht. „Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern verlieren im Januar 2022 im Vergleich zum Januar 2019 erneut mindestens 50 Prozent des Umsatzes, nach November und Dezember des letzten Jahres den dritten Monat in Folge”, teilte der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, am Donnerstag mit. Die aktuell geltende 2G-Plus-Regel wirke trotz Ausnahmen immer noch wie ein Lockdown.

Knapp 30 Prozent der Unternehmen hätten aufgrund der gegenwärtigen Einschränkungen und der daraus resultierenden fehlenden Wirtschaftlichkeit „freiwillig” geschlossen. Jeweils 71 Prozent der Betriebe hätten für Januar beziehungsweise Februar Kurzarbeit angezeigt. An der Umfrage hatten sich den Angaben zufolge knapp 20 Prozent der Verbandsmitglieder - 2...

