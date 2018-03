Gesundheit : Das Ohne-Experiment: Wie es sich mit dem Verzicht auf Zucker lebt

Weil Zucker dick, krank und süchtig macht, liegt der Verzicht voll im Trend – auch Kevin Laske kommt nun ohne aus.

von Sibylle Bremer

31. März 2018, 15:25 Uhr

Flensburg | Jahrzehntelang galt Fett im Essen als Dickmacher Nummer eins. In den 80er-Jahren, als mit Aerobic eine Fitnesswelle aus den USA nach Europa schwappte, füllten sich die Supermarktregale mit fettarmen Produkten. Der Hinweis „fettreduziert“ auf den Verpackungen brachte der Nahrungsmittelindustrie Gewinne ein, den Konsumenten aber gar nichts – wie sich langfristig zeigte. Die Zahl der Übergewichtigen ist in den Industrieländern keinesfalls gesunken, sondern gestiegen. Eine Tatsache, die Mediziner und Konsumenten zum Nachdenken brachte. Wenn Fett nicht zwangsläufig fett und krank macht, was ist es dann?

Mittlerweile ist vor allem Zucker im Verdacht, für das kollektive Übergewicht ausschlaggebend zu sein. Schon mehren sich in den sozialen Netzwerken Beiträge, in den sich Gesundheitsbewusste in einer Art „Zuckerfrei-Challenge“ im Verzicht üben und zum Mitmachen auffordern. Auch Kevin Laske verzichtet lieber.

Vor seiner Ernährungsumstellung aß der Videoproduzent aus Flensburg das, was viele Deutsche mögen: Sein Morgen begann mit Toast und Nutella, dazu Kaffee mit Milch und zwei Stück Zucker. Mittags ging er meist mit Kollegen in die Kantine oder zur Salatbar im nächsten Supermarkt. Ab und an durfte es abends auch mal Fast-Food und ein Nussriegel vorm Fernseher sein. Mit 82 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80 Metern war Laske weder dick, noch unsportlich – und dennoch irgendwie unzufrieden. „Nach der ganzen Weihnachtsvöllerei in letzten Jahr wollte ich testen, ob ich auch ohne Zucker kann“, sagt der 42-Jährige. Und seit nunmehr vier Monaten kann er das.

Zucker wirkt im Gehirn wie Kokain oder Heroin

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein war Zucker ein wichtiger und vor allem seltener Energieträger. Heute ist er ein Grundnahrungsmittel, das ständig verfügbar und unbegrenzt haltbar ist. So hat sich unser Zuckerkonsum in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Die Deutschen verzehren durchschnittlich 35 Kilo reinen Zucker pro Kopf und Jahr.

Zucker versüßt das Leben. Die Folgen eines erhöhten Konsums sind aber bitter: Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Störungen sowie Fettleibigkeit nehmen unaufhörlich zu. Rund 15 Prozent der deutschen Kinder sind zu schwer. Diabetes Typ II, eigentlich eine Alterskrankheit, wird mittlerweile schon bei Teenagern diagnostiziert. Depressionen, Krebs, Alzheimer – die Liste der Krankheiten, für die der Zucker noch alles mitverantwortlich sein soll, ist lang. Wissenschaftler warnen, dass Zucker süchtig macht und im Gehirn wie Kokain oder Heroin wirkt.

Die „-ose“ verrät, wo Zucker drinsteckt

Umso erstaunter ist Kevin Laske, wie schnell eine Umgewöhnung möglich war. In der ersten Woche seines Zuckerfrei-Experiments hatte er zwar öfter Kopfschmerzen und war abends schnell müde, dann aber kam die Energie zurück. „Das typische Mittagstief, das ich sonst immer hatte, gibt es jetzt nicht mehr“, sagt Laske, der sich Jahre zuvor bereits das Rauchen abgewöhnt hat.

Seine konsequente Nahrungsumstellung kostet Zeit und Geld, denn Zuckerstoffe sind quasi in fast allen Speisen enthalten und die gesunden Alternativen häufig teurer. Als die Nahrungsmittelindustrie Fett aus den Speisen verbannte, ersetzte sie es nämlich durch jenen billigen Geschmacksträger, der schon Babys zum Lächeln bringt: Zucker! So schätzen Experten, dass mittlerweile in 80 Prozent unserer Nahrung irgendeine Form des Zuckers enthalten ist. Die Endung „-ose“ verrät, wo Zucker drinsteckt (Saccharose, Lactose, Maltose, Glucose, Dextrose oder Fructose).

Laske bemängelt dabei die Unüberschaubarkeit der Zutatenliste. Dass in Ketchup und Softdrinks viel Süße steckt, ist bekannt. Aber auch Bio-Müslis, Salatdressings oder gar tafelfertige Beilagen wie Rotkohl sind zuckerreich. Nur wer selbst kocht, kennt alle Zutaten – weshalb Kevin Laske auf Fertigprodukte weitestgehend verzichtet und zu unverarbeiteten Nahrungsmitteln greift – also zu Nüssen statt zum Müsliriegel oder zur frischen Gurke statt zum fertigen Gurkensalat nach Hausfrauenart. Der Morgen beginnt für den 42-Jährigen nun mit Porridge und Kaffee ohne Zucker, dafür aber mit Mandelmilch. Mittags isst er meist einen Salat mit Essig und Öl, abends kocht er Fleisch und Gemüse.

Auch nach seinem vierwöchigen Selbstversuch verzichtet Kevin Laske weiterhin auf Zucker. „Ich habe kein Bedürfnis mehr danach“, erklärt er. „Mein Geschmackssinn hat sich verändert. Jetzt merke ich erst, wie pampig süß das Essen vorher war.“