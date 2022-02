Politik : Corona-Warn-App: Datenschutzbeauftragter unterstützt Wechsel

Der Datenschutzbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Heinz Müller, unterstützt den Strategiewechsel der Landesregierung bei der Corona-Kontaktnachverfolgung. Die Regierung will künftig verstärkt auf die kostenlose bundesweite Corona-Warn-App setzen anstatt auf die bisher verwendete Luca-App. „Bürgerinnen und Bürger erlangen die Souveränität über ihre Kontaktdaten zurück. Die Gesundheitsämter werden mit der Corona-Warn-App bei der Kontaktnachverfolgung entlastet. Und Unternehmen müssen keine datenschutzrechtlichen Haftungsrisiken mehr eingehen“, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte am Freitag in Schwerin. Dies sei eine Win-win-Situation für alle.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg pflichtete Müller bei. Der zusätzliche Aufwand für die Betriebe wegen der Hygienemaßnahmen bleibe sehr hoch. Jede Erleichterung wie der Verzicht auf die Erfassung von Kunden-Kontaktdaten und Geschäftspartnern sei ein Gewinn, um sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können, so Hauptgeschäftsführ...

