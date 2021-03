Ostern : Corona-Schnelltests am Tag des Besuchs machen

Testen, testen, testen ist ein Gebot der Pandemie. Wer zu Ostern Verwandtenbesuche plant, kann sich mit Schnelltests etwas zusätzliche Sicherheit holen. Der Zeitpunkt spielt dabei eine wichtige Rolle.

München | Wer sich mit einem Corona-Schnelltest vor dem Verwandtenbesuch absichern möchte, sollte diesen am Tag des Besuchs durchführen - nicht eher. Denn der Test hat eine kurze Halbwertzeit. Nach Experteneinschätzung ist er maximal 24 Stunden aussagekräftig. Der Test ist also kaum mehr als eine Momentaufnahme. Was man darüber hinaus nicht vergessenen sollt...

