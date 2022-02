Gesundheit-fitness : Corona-Proteste in Schwerin und Rostock

In Schwerin und Rostock haben am Samstag erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. An der angemeldeten Versammlung in Schwerin nahmen laut Polizeiangaben bis zu 630 Personen teil. Auf Transparenten wurden Parolen wie „Stoppt den Test- und Masken-Wahn“ oder „Für freie Impfentscheidung“ gezeigt. Am Rande der Veranstaltung habe ein Teilnehmer einen Journalisten beleidigt - weshalb Strafanzeige erstattet werde. An einer Gegenveranstaltung nahmen den Angaben zufolge 23 Menschen teil.

Auch in Rostock gingen am Nachmittag Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Kurz vor Ende der Demonstration berichtete die Polizei von einem friedlichen Verlauf. Angaben zur Zahl der Teilnehmer lagen zunächst nicht vor....

