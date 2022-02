Politik : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 823,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf 823,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Donnerstagabend hervor. Es ist der niedrigste Wert seit Mitte Januar. Vor einer Woche hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 908,0 gelegen, am Mittwoch bei 862,7.

Schleswig-Holstein hat nach den Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen wieder die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz unter den Bundesländern. Das RKI gab den Wert für den Norden mit 863,1 an. Fast alle anderen Bundesländer - außer Thüringen - haben derzeit vierstellige Inzidenzen. Zum Jahreswechsel hatte das frühere Corona-Musterland Schlesw...

