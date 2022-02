Politik : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein kaum verändert

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich am Montag kaum verändert. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag bei 755,2 - nach 752,6 am Sonntag. Am Montag vergangener Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel einen Wert von 868,9 gemeldet.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen bei 1459,8. Schleswig-Holstein ist laut den RKI-Zahlen weiter das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Außer Thüringen liegen alle anderen Länder weiter über dem Wert 1000. Am Montag wurden im Land 3513 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Genau eine Woche zuvor...

