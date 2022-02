Politik : Corona-Hospitalisierungsinzidenz in NRW steigt auf 4,67

In Nordrhein-Westfalen ist die Kennziffer für die in den Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten weiter leicht gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lag die Hospitalisierungsinzidenz am Mittwochmorgen bei 4,67. Am Dienstag wurde die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die binnen sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden mussten, mit 4,45 angegeben - nach 4,16 am Tag zuvor.

Die landesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz gaben das LZG und das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mit 1299,0 an. Detallierte Zahlen für die Städte und Kreise lagen noch nicht vor. Am Dienstag waren für NRW 1272,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden. Der Anteil der Covid-Patienten an den betreibbaren Intensivbet...

