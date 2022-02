Politik : CDU fordert Abschaffung der Landes-Corona-Ampel

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag sieht die aktuell gültige Corona-Warn-Ampel des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) kritisch. „Die in Mecklenburg-Vorpommern gültige Corona-Ampel gehört abgeschafft und durch ein praktikables, landesweit einheitlich gültiges Regelwerk ersetzt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow am Mittwoch in Schwerin. Die Differenzierungen in den Ampelstufen Orange und Rot seien schwer nachzuvollziehen.

Aus Sicht des CDU-Politikers sei der wesentliche Unterschied der Umgang mit Schwimmbädern und Indoor-Spielplätzen, die bei Rot schließen müssen. Die drohende Schließung sieht Liskow mit Blick auf die Ferienzeit als Indiz dafür, „dass Kindern bei der Linksregierung schlicht die Lobby fehlt.“...

