Politik : CDU begrüßt Lockerungen auch für den Handel

Die CDU hat Pläne der Landesregierung zur Lockerung der Corona-Beschränkungen auch für den Handel in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt. „Die Einsicht kam spät, aber nicht zu spät. Ich freue mich, dass der politische Druck, der gestern aufgebaut wurde, dazu beigetragen hat, Frau Schwesig zum Einlenken zu bewegen”, erklärte CDU-Landtagsfraktionschef Franz-Robert Liskow am Donnerstag in Schwerin. Zuvor hatte der NDR berichtet, dass sich Landesregierung und Vertreter der Wirtschaft darauf verständigt haben, die 2G-Regel im Einzelhandel zum 12. Februar auslaufen zu lassen. Die Staatskanzlei wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

