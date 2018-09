Mehrweg statt Einweg : Buntes Geschirr oft voller Schadstoffe: Was man bei Bambusgeschirr beachten sollte

Sie sind aus den Geschäften kaum noch wegzudenken: Becher und Besteck aus Bambus. Sie sollen im Gegensatz zu den To-Go-Bechern aus Pappe umweltfreundlich sein. Doch die Inhaltsstoffe sind nicht selten bedenklich.

von Malin Lindenberg

28. September 2018, 04:13 Uhr

Plötzlich waren sie überall: Becher, Teller, Messer und Gabeln aus Bambus oder Mais. Häufig mit bunten Mustern oder lustigen Sprüchen sollen sie die Alternative zu Einweggeschirr wie Pappbechern, Plastikgabeln oder -tellern darstellen. Die Idee klingt zunächst gut, sind sie doch leicht und wiederverwendbar und bieten somit eine nachhaltige und umweltgerechte Lösung für das Picknick unterwegs oder den Kaffee auf der Hand. Dass der positive Schein jedoch trügt, stellt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) heraus.

Bambusgeschirr mit gutem Ruf

„Die Werbung stellt Bambus als Material in den Vordergrund. Schlagworte wie ‚nachhaltig‘ oder ‚biologisch abbaubar‘ sorgen für ein gutes Image“, schildert Gudrun Köster, Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Tatsächlich enthalten die Becher aber häufig mehr Kunststoff als Bambus. „Deshalb ist schon die Bezeichnung ‚Bambusgeschirr‘ unserer Meinung nach irreführend“, sagt die Expertin. Die meisten dieser Produkte sind mit Melaminharz behandelt. Wenn diese durch häufigen Gebrauch abnutzen oder versehentlich mal mehr als 70 Grad heiß werden, können sich schädliche Bestandteile wie Melamin oder Formaldehyd lösen und in die Lebensmittel gelangen, so die Verbraucherzentrale.

Adobe Stock

Besorgniserregende Überprüfungen

Die Verbraucherzentrale berichtet weiter von 67 Warnmeldungen für Küchenutensilien aus Bambusmischungen, die in diesem Jahr beim Europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) eingegangen sind. Die Untersuchungen der eingereichten Produkte ergab, dass diese die gesetzlich erlaubten Höchstmengen der Schadstoffe Melamin oder Formaldehyd überschritten. Auch bei Untersuchungen der Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg erwiesen sich sämtliche Bambusgeschirre als nicht verkehrsfähig – einige wegen schlechter Kennzeichnung, andere aufgrund von Schadstoffbelastung. „Diese alarmierenden Meldungen zeigen, dass Produkte aus Bambus stärker von der amtlichen Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden müssen“, sagt Gudrun Köster.

Vorhandenes Gesundheitsrisiko

Zwar sind diese Untersuchungsergebnisse kein Grund zur Panik, da in der Produktion nur eine geringe Menge an Melamin und Formaldehyd in die Produkte kommt und sie deshalb nicht akut gesundheitsgefährdend sind. Jedoch kann durchaus der regelmäßige und langfristige Kontakt mit den Stoffen schädlich sein, betont die Verbraucherzentrale. Denn Melamin steht unter dem Verdacht, Blase und Nieren zu schädigen. Formaldehyd wiederum kann Allergien hervorrufen, Haut und Atemwege reizen und gilt beim Einatmen sogar als krebserregend.

Um im Gebrauch von melaminhaltigen Produkten kein gesundheitliches Risiko einzugehen, sollte Folgendes berücksichtigt werden:

• Das Material ist nur bis zu 70 Grad stabil.

• Das Geschirr und Besteck kann durchaus mit heißen Getränken oder Speisen befüllt werden. Jedoch sollten die Behältnisse nicht in den Ofen oder die Mikrowelle gestellt werden.

• Das Geschirr muss nicht zwangsläufig per Hand abgewaschen werden, sondern kann in einer haushaltsüblichen Spülmaschine bei maximal 70 Grad gereinigt werden.

• Wenn die Oberfläche von Produkten mit Melamin stumpf wird, sollte man sie nicht mehr benutzen.

(Mit Material der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein)