Spargelsaison in Schleswig-Holstein : Bunte Vielfalt: die beliebtesten Spargelsorten

Rund 2.000 Tonnen Spargel wurden in Schlewsig-Holstein 2017 geerntet. Tipps zum Spargelkauf und der Sortenvielfalt.

von Karen Bartel

20. April 2018, 04:12 Uhr

Das vergangene kalte Wetter hat den Start etwas herausgezögert, aber nun kann er in großen Mengen genossen werden: Spargel. Ob weiß, grün, violett oder ein Mix aus allem - Spargelsorten sind bunt und vor allem vielfältig.

Die sechs beliebtesten Spargelsorten

Von dort kommt der Spargel

Deutscher Spargel wächst zwischen April und dem 24. Juni, dann endet die Saison traditionell.

Den ersten europäischen Spargel gibt es bereits ab Mitte Februar. Dieser stammt häufig aus Griechenland oder Spanien. Ab März kommt er aus unserem Nachbarland Frankreich.

Wer Spargel im Zeitraum von September bis etwa Januar kaufen möchte, bekommt diesen meist aus Südamerika und -afrika geliefert.

Grünspargel ist hingegen das ganze Jahr über erhältlich und wird oft aus Peru importiert.

Darauf sollte man beim Spargelkauf achten

Frischen Spargel kauft man am besten auf dem Markt oder direkt vom Landwirt, denn am besten schmeckt er noch am selben Tag, an dem er geerntet wurde. Stündlich verliert dieser an Frische, Aroma, Zartheit und Geschmack. Daran erkennt man frischen und im Gegensatz dazu überlagerten Spargel:

Frischer Spargel Überlagerter Spargel Optik: leicht glänzend, prall und knackig mit geschlossenem Kopf Optik: eingeschrumpft, glanzlos, braun angelaufen mit ausgetrockneten Schnittenden Haptik: feste Struktur, saftige und feuchte Schnittenden, gibt leichtem Druck nicht nach, bricht jedoch leicht Haptik: weiche Stangen, die biegsam sind, mit Rillen auf der Schale Geruch: aromatisch, besonders an den Schnittenden Geruch: unangenehm, muffig Akustik: quietscht, wenn die Standen aneinander gerieben werden Akustik: bleibt geräuschlos beim Aneinanderreiben

