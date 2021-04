Bewusste Ernährung : Bio-Lebensmittel im Wandel zum Massenprodukt

Seit Jahren verzeichnet die Öko-Landwirtschaft Zuwächse. Auch Corona ändert nichts daran - im Gegenteil. Von diesem Boom profitiert auch Bioland. Der größte Bio-Anbauverband in Deutschland feiert jetzt seinen 50. Geburtstag.

Bad Soden am Taunus | Als sich Gertrud und Albert Pfeifer Ende der 1970er Jahre entschieden, ihren Bauernhof vor den Toren Frankfurts nach ökologischen Kriterien auszurichten und Kunstdünger, Pestiziden und Co. abzuschwören, schlug ihnen in ihrem Ort Unverständnis entgegen. „Drei Jahre gebe ich euch, dann seit ihr weg, sagte uns damals ein anderer Bauer“, erinnert sich ...

