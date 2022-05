Hubschraubereinsatz : Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners aus der Luft

Ab kommendem Montag wird der Eichenprozessionsspinner in Mecklenburg-Vorpommern wieder aus der Luft bekämpft. Hubschrauber sollen am Montag und Dienstag Eichenalleen im besonders betroffenen Landkreis Ludwigslust-Parchim abfliegen und ein Insektizid versprühen, wie ein Kreissprecher am Mittwoch mitteilte.

Die betroffenen Straßenabschnitte - all...

