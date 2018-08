Regional und nachhaltig einkaufen : Beerenzeit auskosten: Saisonale Früchte aus der Region

Brombeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren - der August ist beerenstark. Wer regional und saisonal kauft, entscheidet sich für eine frische, umweltschonende und abwechslungsreiche Einkaufsweise.

von Karen Bartel

11. August 2018, 04:33 Uhr

Denn gerade viele Früchte reifen nach der Ernte nicht mehr nach. Wenn sie dann importiert werden, sind sie nicht so frisch und geschmackvoll wie ihre regionalen Verwandten. Wenn Obst und Gemüse hier in Deutschland Saison haben, so stammen diese es meist aus der Region und haben kurze Transportwege. Dadurch wird Energie gespart und weniger klimaschädliches CO2 verursacht.

Darum lohnt es sich, saisonal zu kaufen:

Dadurch, dass bei saisonaler Ware große Mengen in kurzer Zeit in den Handel kommen, schlägt sich das in günstigen Preisen nieder.

Mit dem Kauf von regionalem Gemüse und Obst unterstützt man außerdem die regionale Landwirtschaft und damit die heimische Kulturlandschaft.

Wer saisonal einkauft, isst gleichzeitig auch abwechslungsreich, denn der Speiseplan richtet sich nach dem Angebot und man entdeckt neue Köstlichkeiten.

Von den folgenden Obstsorten kann man demnach mit gutem Gewissen naschen:

Brombeeren

Heidelbeeren

Sauerkirschen

Mirabellen

Pflaumen

Preiselbeeren

(mit Material von Bundeszentrum für Ernährung)