Politik : Barmer: Pflegebedarf steigt stärker als bislang angenommen

Die Menschen werden älter und die Pflegeversicherung gewährt mehr Menschen Unterstützung - aus diesen Gründen könnte die Zahl der Pflegebedürftigen in MV bis 2030 deutlich stärker steigen als bisher gedacht. Die Barmer fordert Konsequenzen.

Die Krankenversicherung Barmer erwartet einen stärker steigenden Pflegebedarf in den nächsten Jahren als bislang angenommen. Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach rechnet mit einem Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen in Mecklenburg-Vorpommern von jetzt 108.000 auf 143.000 im Jahr 2030. Das seien 24.000 mehr als bislang prognostiziert, sagte er am D...

