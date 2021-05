Experte warnt : Augenprobleme sind „Kehrseite der digitalen Arbeitswelt“

Die Augen sind beim Arbeiten zu Hause besonders gefordert. Oft sind im heimischen Provisorium die Bedingungen viel schlechter als am regulären Arbeitsplatz. Ein Experte weiß Rat.

München | Die Bedingungen im Homeoffice sind für die Augen nach Ansicht eines Experten oft eine Zumutung. „Die Arbeitnehmer sitzen zu Hause oft an Laptops mit kleinen Monitoren, in schlecht ausgeleuchteten und ungelüfteten Räumen an nicht höhenverstellbaren Arbeitsplätzen“. Viele Patienten berichteten über deutlich zunehmende Augen-Beschwerden im Homeoffice....

