Anzeige: AOK NORDWEST : Corona-Pandemie beschleunigt digitale Lösungen: Starker Anstieg von Videosprechstunden

Aufgrund der Pandemie gab es einen massiven Anstieg an digitalen Fernuntersuchungen.

15. Mai 2021, 00:00 Uhr

Kiel | In Schleswig-Holstein ist durch die Corona-Pandemie die Anzahl der Videosprechstunden stark gestiegen. Das belegt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest. Danach nutzten in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres insgesamt 6.700 Versicherte der AOK NordWest in Schleswig-Holstein die Möglichkeit der digitalen Kontaktaufnahme mit ihrem Arzt. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es nur sechs AOK-Versicherte.

Durch die Corona-Pandemie erfährt die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen großen Schub. Gerade die telemedizinischen Services wie die digitale Fernuntersuchung, -diagnose und -überwachung zeigen, wie gefragt und unverzichtbar sie sind. Tom Ackermann, AOK-Vorstandsvorsitzender

Ackermann fügt hinzu: „Aber auch unabhängig von der derzeitigen Pandemie können sie mit dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen.“

In der schleswig-holsteinischen Bevölkerung finden telemedizinische Leistungen immer größeren Anklang. „Unser Ziel als größte Krankenkasse in Schleswig-Holstein ist es, neue Wege in der medizinischen Versorgung der Menschen zu gehen. Dabei wollen wir eine intelligente und qualitativ hochwertige telemedizinische Struktur im Land mit aufbauen und mit innovativen auch digitalen Projekten Versorgung aktiv mitgestalten“, so der AOK-Chef.

