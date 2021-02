Antrag stellen : Anschlussreha bei Post-Covid-Syndrom

Wer von Corona genesen ist, ist nicht unbedingt gesund. Vom Post-Covid-Syndrom Betroffene können eine Anschlussrehabilitation in Anspruch nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen.

Berlin | Viele Menschen in Deutschland, die an Covid-19 erkrankt waren, leiden noch lange unter gesundheitlichen Folgen. Oft führt das dazu, dass die Betroffenen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Rentenversicherte können in dem Fall eine...

